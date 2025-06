Sequestrate 108 piantine di canapa indiana, già in fase di crescita all'interno di apposite fitocelle, con altezze variabili tra i 10 e i 15 centimetri

Sequestro di cannabis a Desulo, in manette due fratelli allevatori

Due allevatori di Desulo, di 46 e 55 anni, entrambi celibi e con precedenti penali, sono stati arrestati nel tardo pomeriggio del 4 giugno 2025. L’operazione, condotta dai Carabinieri della Stazione di Desulo con il supporto dei colleghi di Sorgono e Gadoni, ha portato alla luce un’attività illecita di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti.

I militari hanno effettuato una perquisizione presso un ovile di proprietà dei due fratelli, situato in località “Pira e Pane”, nelle campagne di Desulo. Qui hanno scoperto e sequestrato 108 piantine di canapa indiana, già in fase di crescita all’interno di apposite fitocelle, con altezze variabili tra i 10 e i 15 centimetri. L’intervento non si è fermato qui: le successive verifiche estese anche alle abitazioni dei due allevatori hanno permesso di rinvenire ulteriori illeciti. Sono state trovate e sequestrate 10 cartucce calibro 12, detenute senza le necessarie autorizzazioni.

Al termine delle operazioni, i due fratelli sono stati posti agli arresti domiciliari, come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano. A seguito dell’udienza di convalida dell’arresto, per entrambi i soggetti sono state applicate le misure cautelari dell’obbligo di dimora nel comune di Desulo e dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

