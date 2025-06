"Ho riflettuto ed ho deciso di restare a disposizione della Roma nel mio nuovo incarico in modo totale", aggiunge l'ex tecnico del Cagliari

Ranieri, no alla Nazionale: “Grande onore, ho deciso di stare alla Roma”

Claudio Ranieri, grande ex allenatore del Cagliari, ha deciso di declinare l’offerta del presidente Gravina per diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana dopo l’esonero di Luciano Spalletti.

Nonostante l’apertura della società giallorossa di concedere a Ranieri la possibilità di ricoprire un doppio ruolo, il tecnico di Testaccio ha preferito tenere fede all’impegno preso con la Roma dicendo no alla panchina azzurra.

“Ringrazio il presidente Gravina per l’opportunità, un grande onore, ma ho riflettuto ed ho deciso di restare a disposizione della Roma nel mio nuovo incarico in modo totale. I Friedkin mi hanno dato il loro pieno supporto e appoggio per qualsiasi decisione avessi preso riguardo alla Nazionale, ma la decisione è solo mia”, ha dichiarato Ranieri all’Ansa.

