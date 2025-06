Elezioni Nuoro, Piga replica al campo largo: “Non cullatevi su questo risultato”

“Sapevamo già dalla vigilia che queste elezioni sarebbero state complicate, dopo tutto Nuoro viene un po’ vista come la Bologna sarda” così ha parlato Fausto Piga, il vice capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, all’indomani dell’elezione di Emiliano Fenu come nuovo sindaco di Nuoro.

D’altra parte, se il centrosinistra ha ribadito l’importanza di queste elezioni, il consigliere d’opposizione sottolinea invece il contrario: “Consiglio al campo largo di non cullarsi su questo risultato, intanto perché anche nella scorsa legislatura, quando governavamo noi, avevamo vinto tutti i principali appuntamenti delle amministrative”.

“Se la presidente Todde vuole vedere le tornate elettorali come un test di gradimento, la invito a vedere il risultato del referendum: il 70% dei sardi – ha affermato Piga – non è andato a votare, quindi credo che questo sia una conferma che agli italiani e ai sardi in modo particolare, non piacciono la demagogia e il populismo del campo largo”.

