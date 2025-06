Samsunspor su Makoumbou: “Ad oggi non possiamo permettercelo”

Il presidente del Samsunspor, Yüksel Yildirim, club militante nel campionato turco, ha confermato l’interesse per il centrocampista congolese del Cagliari Antoine Makoumbou che, dopo un avvio di stagione un po altalenante, ha concluso nel migliore dei modi il campionato con la maglia rossoblù.

“Makoumbou è un giocatore che ci interessa, ma non possiamo prenderlo in questo momento. Siamo in attesa. Stiamo osservando altri giocatori per il ruolo di centrocampista. Se Makoumbou rientrerà nei nostri prezzi, ci penseremo. Altrimenti, non abbiamo alcuna possibilità di acquistarlo”, ha dichiarato il presidente del club a Demirören News Agency.

“Quando altri club entrano in gioco, le commissioni e gli stipendi aumentano. Ecco perché questo trasferimento sembra un po’ difficile. Potrebbe succedere solo se il Cagliari venisse incontro alle nostre richieste, ma anche questo è molto improbabile”.

