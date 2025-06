Chiusura MEU Olbia, Usai a Bartolazzi: “Necessario sapere le azioni anti-crollo”

Da alcune settimane circola con insistenza la voce di una possibile chiusura del reparto di Medicina d’Urgenza (MEU) presso l’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Olbia, una prospettiva che solleva forti preoccupazioni per il sistema sanitario gallurese. La consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Cristina Usai, ha formalizzato queste ansie presentando un’interrogazione all’Assessore alla Sanità.

“È necessario sapere dall’assessore Bartolazzi quali azioni intenda intraprendere per scongiurare il crollo di un sistema già fragile e, durante il periodo estivo, sottoposto ad un carico antropico imponente,” ha dichiarato Usai ai giornalisti, sottolineando la gravità della situazione. La consigliera ha evidenziato come una tale decisione “causerebbe un grave danno all’intero sistema sanitario in Gallura” e comporterebbe “un rilevante pericolo per la salute dei cittadini”, con pesanti ripercussioni anche sulla medicina di primo soccorso.

Usai ha ulteriormente argomentato l’importanza vitale del reparto, spiegando che “L’importanza della Meu è ulteriormente rafforzata dal ruolo di perno per due importanti percorsi aziendali in fase di costruzione (lo scompenso cardiaco e lo scompenso metabolico), che hanno l’obiettivo di creare una rete assistenziale per la presa in carico globale, caratterizzata dalla collaborazione tra ospedale e territorio, al fine di prevenire il rientro in ospedale del paziente cronico”. L’interrogazione mira quindi a sollecitare risposte e interventi urgenti per preservare un servizio cruciale per la salute pubblica in un periodo di grande afflusso turistico.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it