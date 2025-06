Sardegna da star: Jordan, Hunziker e De Martino inaugurano l’estate vip

L’estate 2025 è ufficialmente iniziata e la Sardegna si conferma ancora una volta regina delle vacanze vip. La Costa Smeralda, con le sue spiagge dorate e acque cristalline, è tornata a essere il buen retiro di numerose celebrità nazionali e internazionali.

Dopo l’arrivo in grande stile di Michael Jordan, che ha fatto tappa all’aeroporto di Olbia con il suo jet privato da 70 milioni di euro, sono stati tanti gli occhi puntati anche su Stefano De Martino. Il conduttore è stato avvistato su una spiaggia in compagnia di una misteriosa donna, accendendo immediatamente i riflettori del gossip.

A godersi il mare della Gallura anche Michelle Hunziker, che ha scelto Baja Sardinia per i suoi primi giorni di relax. La conduttrice ha condiviso sui social scatti e video che mostrano panorami mozzafiato e il suo entusiasmo per il ritorno in Sardegna, definita da lei stessa “il mare più bello del mondo”.

A dare un ulteriore slancio alla stagione turistica è stato il Rally Italia Sardegna, uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno. Quest’anno a fare da madrina d’eccezione della manifestazione è stata Federica Pellegrini, icona del nuoto italiano, che ha aggiunto ulteriore prestigio alla kermesse.

Ma non solo la Gallura, anche a Cagliari inizia a muoversi qualcosa, con le telecamere di Masterchef attese al Bastione di Saint Remy per il 18 e 19 giugno.

Tra sport, spettacolo e mare da sogno, la Sardegna si conferma ancora una volta meta irresistibile per i grandi nomi dello showbiz e per i turisti di tutto il mondo.

