Shock a Cagliari, ritrovato un cadavere vicino all’ex stadio Sant’Elia

Dalle prime verifiche effettuate sul corpo, non sarebbero emersi segni di violenza, e al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi

Un macabro ritrovamento ha scosso Cagliari questa mattina. Un minorenne è stato rinvenuto privo di vita in mare, nei pressi del vecchio stadio Sant’Elia. L’allarme è scattato all’alba, quando un corpo è stato avvistato nelle acque adiacenti la piccola spiaggia dietro il parcheggio Cuore, a ridosso del molo di levante.

Sul luogo sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto al recupero della salma, e gli operatori del 118. La polizia è giunta sul posto in breve tempo, confermando l’identità di un giovane di età minore.

Dalle prime verifiche effettuate sul corpo, non sarebbero emersi segni di violenza, e al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi sulle cause del decesso. Le indagini sono in corso per fare piena luce sull’accaduto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it