Dermatite nodulare, Bartolazzi: “Misure confermate, si ragiona per vaccino”

L'assessore Bartolazzi ha fatto il punto della situazione: "Le misure sono confermate e cautelative per i prossimi 10 giorni, in attesa di definire bene l'epidemiologia"

L’assessore regionale alla Sanità, Armando Bartolazzi, ha fatto il punto della situazione sulla diffusione della dermatite nodulare tra il bestiame.

Le restrizioni imposte infatti hanno sollevato qualche problema, perciò l’assessore ha voluto sottolineare il fatto che si tratti di imposizioni temporanee: “Le misure sono confermate e cautelative per i prossimi 10 giorni, in attesa di definire bene l’epidemiologia. Vale per tutti gli animali, perché la malattia è bovina ma può interessare suini, ovini etc”.

“Quindi cautelativamente – prosegue Bartolazzi – non si sposta nulla dalla Sardegna. Ci siamo attivati prima che fosse confermata la diagnosi sabato. Mai come in questo caso è necessaria una collaborazione con gli allevatori per capire se riguarda pochi capi o se siamo di fronte a una malattia che può avere un decorso epidemico”.

L’assessore si è poi soffermato sulla riunione del Ministero della Salute di questo pomeriggio: “Si sta ragionando l’acquisizione di un vaccino. Aspetteremo nelle prossime ore per capire se ci saranno altri capi infettati, in quel caso partiremo subito con la campagna vaccinale”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it