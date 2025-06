Elisoccorso, Usai: “In Gallura usato anche per trasporti non urgenti”

L’elisoccorso di Olbia, vitale per le emergenze nel nord-est della Sardegna, viene sempre più spesso utilizzato per trasporti non urgenti fuori regione, compromettendo la sua disponibilità per interventi critici in Gallura. Un trend in crescita evidenziato dai dati: nel 2023 i trasporti fuori regione sono stati 50, mentre al 30 maggio 2025 se ne contano già 49.

Questa situazione è particolarmente critica, come dimostrato tra il 4 e il 12 giugno di quest’anno, quando sei trasporti extra-regionali hanno reso l’elicottero indisponibile per circa sette ore. Durante queste assenze, l’elisoccorso di Alghero ha dovuto coprire interventi in località come Palau, La Maddalena, Calangianus e Arzachena, aumentando i tempi di risposta fino a 30-35 minuti – tempi inaccettabili in situazioni di emergenza.

La consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Cristina Usai, ha presentato un’interrogazione urgente, definendo la situazione “non più tollerabile, che compromette il diritto alla tutela della salute e all’assistenza tempestiva dei cittadini galluresi e, nel periodo estivo con il notevole aumento delle presenze, dei turisti.”

Usai ha sottolineato che, dato che la Sardegna dispone di tre elicotteri per l’elisoccorso (Olbia, Alghero e Cagliari) e la maggior parte delle emergenze gravi si concentra proprio nel nord-est dell’Isola, “è opportuno che Areus consideri una modifica della propria organizzazione logistica per garantire la presenza costante dell’elicottero per l’emergenza in Gallura e valuti l’esternalizzazione dei trasporti sanitari non urgenti ad altri operatori con aeromobili più economici e idonei, riservando l’elisoccorso esclusivamente alle emergenze.”

