Cagliari, niente sconti: fissati i prezzi per Caprile, Piccoli e Adopo

Il Cagliari ha ufficialmente riscattato Roberto Piccoli e Michel Ndary Adopo dall’Atalanta per 16 milioni di euro totali, ed Elia Caprile dal Napoli per 8 milioni di euro: tutti e tre i giocatori hanno firmato un contratto con i rossoblù fino al 2029.

Tuttavia, viste le buone prestazioni della scorsa stagione, su tutti si sono posati gli occhi di diversi club sia italiani che esteri, minacciando la loro permanenza in Sardegna per la prossima stagione.

Il Cagliari non farà sconti: per sedersi a trattare i suoi tre gioielli ha fissato i prezzi su cui non ha intenzione di scendere sotto. Per Adopo si parte da 12 milioni, per Caprile da 25 milioni e per Piccoli da 35 milioni di euro. L’intenzione della società, dunque, è quella che se dovessero partire si incasserebbe il triplo di quanto speso per i riscatti.

