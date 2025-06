Sanluri, maxi operazione antidroga: due arresti

Operazione antidroga dei Carabinieri della Compagnia di Sanluri, che nella notte hanno tratto in arresto due persone e sequestrato oltre 9 chilogrammi di sostanze stupefacenti, grazie a un’attività investigativa partita da diverse segnalazioni raccolte nel territorio.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, supportati dalle Stazioni di Villamar, Serrenti, Sanluri e dal Nucleo Cinofili di Cagliari, hanno fatto scattare un blitz nei confronti di un 60enne disoccupato residente a Sanluri e di un 51enne pensionato, originario di Cagliari ma domiciliato nello stesso centro.

Le perquisizioni domiciliari e personali hanno permesso di rinvenire, presso l’abitazione del primo indagato, 50 grammi di cocaina, oltre mezzo chilo di hashish, una modica quantità di marijuana, due bilance di precisione con residui e materiale per il confezionamento delle dosi. Più rilevante il ritrovamento a casa del secondo arrestato: circa 9 kg di marijuana, 61 decigrammi di cocaina, 38 grammi di hashish, 8 piante di cannabis in vaso con infiorescenze e strumentazione per la lavorazione della droga, tra cui vasi, sacchi e buste sottovuoto.

Tutto il materiale è stato repertato e sequestrato: seguiranno le analisi tossicologiche del RIS, che stabiliranno qualità e purezza della droga.

I due uomini sono stati arrestati e trasferiti nella Casa Circondariale di Uta, a disposizione della Procura della Repubblica di Cagliari, che coordina ulteriori indagini per verificare eventuali ramificazioni della rete di spaccio.

