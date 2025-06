Numeri da spavento anche per la giornata odierna. Preoccupano soprattutto i roghi scoppiati a Ballao e Ardara, che hanno richiesto il maggior numero di mezzi aerei

Sardegna, altri 14 incendi: ad Ardara in azione anche due canadair

Altra giornata tremenda per quanto riguarda gli incendi divampati in Sardegna. Come riferito dal report quotidiano della Forestale infatti sono 14 i roghi che hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale e nazionale.

Preoccupanti si sono rivelati in particolare gli incendi scoppiati a Ozieri e a Ballao, con quest’ultimo che sarebbe ancora in corso. Sul posto sono presenti tre elicotteri della flotta regionale.

Ulteriori elicotteri e due canadair, giunti da Olbia e Ciampino, sono invece attualmente impegnati ad Ardara, in località S’Aspru.

