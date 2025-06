Alessia Orro, l’esordio con il Fenerbahce potrebbe avvenire a Oristano

Dopo una vita intera trascorsa in Italia, Alessia Orro ha accettato di affrontare un’avventura in Turchia con la maglia del Fenerbahce. Così, è partito il conto alla rovescia per il giorno dell’esordio con la nuova casacca.

Un esordio che, a sorpresa, potrebbe avvenire nella sua Oristano. Il Fenerbahce infatti a fine settembre prenderà parte al Sardegna volleyball challenge organizzato nella provincia dove la palleggiatrice ha mosso i suoi primi passi sportivi.

Insomma, una partenza insolita per il club turco, ma che di sicuro contribuirà a favorire l’ambientamento della palleggiatrice sarda. Intanto però, Alessia Orro si gode gli ultimi giorni di vacanza prima del fitto calendario di impegni con la Nazionale.

