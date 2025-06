Sassari, 80 grammi di eroina nascosti sotto un vaso: un arresto

L’uomo è stato sorpreso in flagranza dai Carabinieri: in casa anche metadone, contanti e una carabina priva del tappo rosso

I Carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Sassari hanno arrestato in flagranza un uomo con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il blitz è scattato venerdì mattina nel quartiere Monte Rosello, dove i militari avevano notato un viavai sospetto nei pressi di un appartamento.

Dopo aver fermato un cliente trovato in possesso di mezzo grammo di cocaina appena acquistata, i Carabinieri hanno fatto irruzione nell’abitazione, scoprendo circa 80 grammi di eroina nascosti nel doppio fondo di un vaso da giardino.

Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti anche una fiala di metadone, due bilancini di precisione, materiale da taglio, due taccuini con appunti legati all’attività di spaccio, e 3.693 euro in contanti, ritenuti provento della vendita di droga. In casa è stata trovata anche una carabina priva del tappo rosso e un caricabatterie modificato per nascondere lo stupefacente.

Tutto il materiale è stato sequestrato, e l’uomo è stato trasferito nel carcere di Bancali, su disposizione della Procura di Sassari.

