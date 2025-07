Degrado ad Arzachena, rifiuti abbandonati e discarica a cielo aperto

Richiesto intervento di pulizia immediato per il tratto compreso tra il parcheggio della spiaggia Punta Le Saline e la spiaggia Li Capanni

Un’ampia area costiera nel territorio di Arzachena, trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto, è finita sotto i riflettori grazie alla denuncia del Comitato “Amici di Talmone e Cala di Trana”. L’associazione ha richiesto un intervento di pulizia immediato per il tratto compreso tra il parcheggio della spiaggia Punta Le Saline e la spiaggia Li Capanni.

La segnalazione, inviata alle autorità competenti via email, è stata corredata da un video eloquente diffuso anche sui canali social del Comitato. Il filmato, realizzato da una volontaria, documenta l’impressionante quantità di rifiuti di ogni genere accumulati, risultato sia della mancanza di manutenzione ordinaria sia dell’abbandono illecito di materiali.

Il Comitato ha sottolineato la gravità del degrado ambientale e l’urgente necessità di un’azione risolutiva da parte degli enti preposti. L’obiettivo è ripristinare la piena e sicura fruibilità dell’area, che si trova a pochi passi dal mare. La stessa volontaria che ha effettuato le riprese ha spiegato di non aver potuto procedere personalmente alla raccolta a causa della vasta estensione dei rifiuti, evidenziando come la situazione richieda l’intervento di personale specializzato e mezzi adeguati per il recupero e lo smaltimento dei materiali accumulati.

