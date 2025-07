La settimana di Cagliaripad, le principali notizie in Sardegna

Riviviamo insieme le principali news della settimana su Cagliaripad.

Regione. Il bando per la continuità territoriale verrà ancora una volta rinnovato. Una decisione della Giunta Todde che ha scatenato le polemiche del centrodestra e non solo, con la governatrice che ha provato a smorzare i toni della contestazione.

Intanto, è pronta la campagna di vaccinazione per la dermatite bovina, ma dalle campagne non mancano i dubbi.

Cagliari. Con 10 milioni di euro il Comune di Cagliari si prepara al restyling di viale Merello. Il sindaco Massimo Zedda ha presentato il progetto in un incontro pubblico, spiegando che i lavori si svolgeranno tra il 2026 e il 2028.

Cronaca. Un inquietante mistero avvolge la scomparsa di Valentina Greco, 42 anni, originaria di Cagliari ma residente da anni a Sidi Bou Said, in Tunisia. Della donna, impegnata come consulente per i diritti umani e collaboratrice di agenzie umanitarie, si sono perse le tracce nove giorni fa, dopo l’ultimo contatto telefonico con la madre.

Sport. Il Cagliari ha iniziato il ritiro in Val Camonica. Tra i primi a parlare, due senatori come Zappa e Deiola. Sul fronte mercato è vicinissimo Folorunsho.

La pallavolista Alessia Orro si prepara alle Finals di Nations League in Polonia, ma intanto festeggia il compleanno con gli amici in Sardegna.

Spettacolo. Venerdì 18 luglio, Andrea Parodi avrebbe compiuto 70 anni: a quasi 20 anni dalla sua scomparsa resta nel cuore dei sardi.

Lunghe vacanze sarde per Belen Rodriguez, che nell’Isola festeggia il compleanno della figlia insieme all’ex Antonino Spinalbese.

