I 70 anni di Andrea Parodi, la Sardegna non dimentica la sua voce iconica

Il 18 luglio 2025 Andrea Parodi avrebbe compiuto 70 anni. Artista simbolo della Sardegna, voce inconfondibile che ha attraversato generazioni lasciando un’impronta indelebile nella musica italiana.

Nato a Porto Torres nel 1955, Parodi non è stato soltanto un cantante, ma un interprete dell’anima sarda. Dopo gli esordi con il gruppo Sole Nero, fondò il Coro degli Angeli, collaborando anche con Gianni Morandi. Ma la svolta arrivò nel 1988 con la nascita dei Tazenda, insieme a Gino Marielli e Gigi Camedda. Il gruppo diede nuova linfa alla musica etnica italiana, fondendo sonorità moderne con testi in lingua sarda.

Il successo esplose nel 1991, quando i Tazenda salirono sul palco del Festival di Sanremo con “Spunta la luna dal monte“, al fianco di Pierangelo Bertoli. La voce intensa di Parodi rese immortali brani come “No potho reposare“, divenuto un vero e proprio inno.

Il suo ultimo saluto al pubblico, il 22 settembre 2006 all’Anfiteatro romano di Cagliari, fu un concerto carico di emozione e consapevolezza: meno di un mese dopo, Parodi si spegneva a soli 51 anni, portato via da una malattia incurabile.

A quasi vent’anni dalla sua scomparsa, il ricordo di Andrea Parodi resta vivo attraverso le sue canzoni, i progetti artistici che ha ispirato e una Fondazione a lui intitolata che continua a promuovere la musica e la cultura sarda. Per i suoi virtuali 70 anni, la Sardegna lo celebra non solo come artista, ma come simbolo di un popolo intero.

