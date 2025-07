I Carabinieri hanno fermato un'altra volta il 47enne che solo pochi giorni fa era alla sua seconda evasione dai domiciliari in 3 giorni

Cagliari, riecco il “killer” dei braccialetti elettronici: terzo arresto in 5 giorni

Ancora lui. Nella notte del 21 luglio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Provinciale di Cagliari hanno arrestato per la terza volta in 5 giorni un uomo di 47 anni, disoccupato e residente nel capoluogo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’allarme è scattato a seguito di una nuova manomissione del braccialetto elettronico di sorveglianza, come già accaduto nei due precedenti episodi del 16 e 19 luglio. La centrale operativa, allertata dal sistema di monitoraggio, ha inviato una pattuglia sul posto. I militari hanno sorpreso l’uomo all’esterno dell’abitazione, con il dispositivo rimosso dal supporto in gomma, così da renderlo inservibile.

L’individuo, già arrestato per gli stessi motivi nei giorni scorsi – prima mentre vagava lontano da casa, poi nuovamente dopo un’ulteriore manomissione – era stato riportato ai domiciliari in attesa di giudizio. In tutte le occasioni, l’arresto è stato convalidato con rito direttissimo.

Anche questa volta il soggetto è stato fermato senza incidenti e condotto presso gli uffici dei Carabinieri per le formalità di rito. Informata l’Autorità Giudiziaria, è stato disposto nuovamente il regime degli arresti domiciliari, in attesa di un nuovo processo in direttissima.

