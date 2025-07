Sorpresa in Mls: il sardo Sebastiano Musu esordisce con il New York City

Classe 2000, originario di Santa Giusta, si è trasferito negli Stati Uniti nel 2020 per motivi di studio. Ieri la giornata indimenticabile

Sorpresa in Mls: il sardo Sebastiano Musu esordisce con il New York...

C’è un po’ di Sardegna anche in Mls, il massimo campionato di calcio degli Stati Uniti. Ieri infatti ha esordito con la maglia del New York City l’attaccante Sebastiano Musu.

Classe 2000 originario di Santa Giusta, si è trasferito negli Usa nel 2020 per motivi di studio e poi da lì non si è pressoché più mosso.

Quest’anno è arrivata la grande occasione: un contratto con la squadra di New York che tra l’altro fa parte del City Group che si occupa di Manchester City e Palermo. Musu, ex Tharros, La Palma, San Teodoro e Arborea, ha esordito in occasione della sfida contro il Kansas City, terminata con il punteggio di 1-1.

L’attaccante è entrato al 77′, poco dopo il gol del pareggio realizzato dal Kansas City. D’altra parte, la sua prova è stata di un buon livello.

