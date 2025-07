Paura a Nurallao, mezzo pesante si ribalta lungo la carreggiata

Per riposizionare il mezzo pesante e liberare la carreggiata, è stato necessario l'intervento dell'autogru dal Comando di Cagliari

Un incidente stradale ha causato notevoli disagi questa mattina sulla Statale 128 a Nurallao, dove un mezzo pesante si è ribaltato su un fianco. Il Comando dei Vigili del Fuoco di Nuoro ha ricevuto la richiesta di soccorso e ha immediatamente inviato sul posto la squadra del Distaccamento di Sorgono.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza il camion e la sede stradale. Per riposizionare il mezzo pesante e liberare la carreggiata, è stato necessario l’intervento dell’autogru dal Comando di Cagliari. Le operazioni sono durate circa tre ore, causando rallentamenti e interruzioni al traffico.

Sul luogo dell’incidente erano presenti anche il servizio sanitario, che ha prestato soccorso al conducente del mezzo, e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.

