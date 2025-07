Capoterra, ai domiciliari ma sorpreso a passeggio: 45enne arrestato

I militari hanno notato un uomo camminare per strada con un atteggiamento disinvolto in violazione delle misure cautelari

Un uomo di 45 anni, già noto alle forze dell’ordine e disoccupato, è stato arrestato nella nottata dai Carabinieri della Stazione di Assemini. L’individuo è stato sorpreso mentre si trovava fuori dalla propria abitazione, violando così la misura cautelare degli arresti domiciliari a cui era sottoposto.

L’episodio è avvenuto durante un’ordinaria pattuglia nel centro abitato di Capoterra. I militari hanno notato un uomo camminare per strada con un atteggiamento disinvolto. Avendolo prontamente riconosciuto, i Carabinieri sono tornati indietro per verificare la sua identità e accertare se avesse l’autorizzazione a trovarsi fuori casa. L’indagine ha confermato che il 45enne si era allontanato senza alcun permesso o autorizzazione dall’Autorità Giudiziaria, contravvenendo alle prescrizioni imposte.

Dopo essere stato fermato, l’uomo è stato condotto presso la Stazione Carabinieri per le formalità di rito. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo, fissato per questa mattina.

