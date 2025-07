Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato colto da un arresto cardiaco non appena è entrato in acqua

Dramma ad Alghero, ecco chi era la vittima deceduta in mare

Una giornata di mare si è trasformata in tragedia ad Alghero, dove Filippo Valenti, un uomo di 84 anni residente a Sassari ma originario di Lucca, ha perso la vita nelle acque del lido, vicino al camping Mariposa.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è stato colto da un arresto cardiaco non appena è entrato in acqua. Ha perso conoscenza e, purtroppo, è morto successivamente per annegamento. Valenti si trovava nella sua abitazione algherese nella zona del Lido, da cui era solito raggiungere il mare quotidianamente. Si ipotizza che il malore possa essere stato aggravato dalle altissime temperature registrate nella giornata di ieri.

Nonostante il pronto intervento del personale della medicalizzata del 118, che ha tentato invano di rianimare l’anziano, è stato possibile solo constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i militari della Guardia Costiera, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

