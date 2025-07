Si tratta di dati che sono stati messi in luce dal Centro Studi di Cna Sardegna: dopo 5 anni dalla laurea magistrale, in media il 20% degli studenti emigra

Sardegna, aumentano i cervelli in fuga: laureati cercano lavoro fuori dall’Isola

Continua ad aumentare il dato dei ‘cervelli in fuga’ dalla Sardegna e a fuggire sono soprattutto i giovani laureati. Questo è quanto emerge dal report del Centro Studi di Cna Sardegna che ha rielaborato i dati Istat.

A fronte di un mercato del lavoro non attraente nell’Isola, i giovani di età compresa tra i 25 e i 39 anni preferiscono recarsi in altre regioni italiane o all’estero con un dato che si attesta attorno ai 16 residenti per mille abitanti.

Un saldo negativo che posiziona la Sardegna all’ottavo posto a livello italiano. Dai dati relativi al 2024 inoltre emerge che più aumenta il periodo di tempo trascorso dall’ottenimento della laurea e più aumenta anche il numero di chi emigra, con una percentuale di laureati emigrati che arriva a raggiungere il 20%, considerando un periodo di tempo di 5 anni dal conseguimento della laurea magistrale.

