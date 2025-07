Cagliari, reparto detenuti malati mai aperto | Ticca: “Chiediamo risposte”

Il capogruppo dei Riformatori Sardi in Consiglio regionale ha presentato un'interrogazione per fare luce sui ritardi: "Chiediamo una data certa per l’apertura del reparto".

Già da tempo era stata annunciata l’apertura di un reparto per detenuti malati all’interno dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Ad oggi però non ve ne è ancora traccia.

A denunciare il fatto è stato Umberto Ticca, capogruppo dei Riformatori Sardi in Consiglio Regionale: “Una struttura annunciata, deliberata e mai attivata. Abbiamo depositato un’interrogazione per fare piena luce sui ritardi nell’attivazione del reparto per detenuti malati presso l’ospedale Santissima Trinità di Cagliari”.

“Dopo oltre cinque mesi – prosegue Ticca – tutto è fermo e nel silenzio generale: gli spazi sono ancora occupati, il reparto è inattivo e le conseguenze ricadono su tutto il sistema. Un doppio danno, sanitario e organizzativo, che colpisce anche la polizia penitenziaria, costretta a impiegare risorse in condizioni non sostenibili. Chiediamo risposte puntuali e una data certa per l’apertura del reparto”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it