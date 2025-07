Cagliari, controlli serrati della Polizia contro l’immigrazione clandestina

Sono stati identificati un centinaio di cittadini stranieri e la maggior parte è risultato in regola con le norme di soggiorno in Italia

Un’operazione straordinaria congiunta delle forze dell’ordine è stata condotta nella mattinata di ieri, 22 luglio, a Cagliari, concentrandosi nell’area della stazione ferroviaria di Piazza Matteotti e nelle vie adiacenti. L’intervento, di natura interforze, era finalizzato alla prevenzione e al contrasto dell’immigrazione irregolare nel capoluogo.

L’iniziativa fa seguito a quanto stabilito durante la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Giuseppe Castaldo, lo scorso 14 luglio. L’area della stazione è stata scelta per la sua caratteristica di essere un punto di massiccia presenza e transito di persone, incluse diverse nazionalità.

Il servizio, coordinato da un’ordinanza del Questore, ha visto la partecipazione congiunta di agenti e militari di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza. Nel corso delle verifiche, sono stati identificati circa un centinaio di cittadini stranieri, provenienti principalmente da Senegal, Marocco, Algeria, Gambia, Bangladesh e Pakistan. Tra questi, una ventina di individui risultavano avere precedenti di polizia.

Al termine dei controlli, la maggior parte dei soggetti identificati è risultata in regola con le normative relative al soggiorno in Italia. Per alcuni, tuttavia, sono in corso approfonditi accertamenti da parte del personale del locale Ufficio Immigrazione.

