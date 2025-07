Incidente a Maracalgonis, due veicoli coinvolti: chiusa la 125 Var

La Strada Statale 125 Var “Nuova Orientale Sarda” è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di un incidente avvenuto all’interno della galleria ‘Gutturu Frascu’, al chilometro 19, nel territorio comunale di Maracalagonis.

Nel sinistro, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, sono rimasti coinvolti due veicoli e ci sarebbero anche diversi feriti.

Il traffico è stato deviato su viabilità provinciale alternativa. Per chi si dirige verso Cagliari, la deviazione è segnalata al km 23,150, mentre per chi procede in direzione Tortolì, l’alternativa è indicata all’altezza del km 15. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine e il personale Anas per la gestione dell’evento e per ripristinare la circolazione il prima possibile.

