Donna trovata morta a Sassari: decesso avvenuto per cause naturali

La 32enne di origine romena, il cui corpo è stato rinvenuto domenica sera in un appartamento affittato come casa vacanze a Sassari, è deceduta per cause naturali. Lo ha stabilito l’autopsia eseguita questa mattina presso l’Istituto di medicina legale di Sassari dal dottor Salvatore Lorenzoni, incaricato dalla Procura.

L’esame autoptico ha rivelato che la causa del decesso è stata un’emorragia cerebrale. Sul corpo della donna non sono state riscontrate ferite o contusioni, escludendo quindi ipotesi diverse da quella naturale.

Il medico legale avrà ora 60 giorni di tempo per depositare la relazione completa dell’esame necroscopico alla Procura.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it