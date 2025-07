La donna aveva 84 anni e secondo una prima ricostruzione si era sporta per controllare il livello dell'acqua nella cisterna

Dramma a Sarroch, anziana cade in una cisterna e muore intrappolata

Tragedia questo pomeriggio a Sarroch. Una donna di 84 anni è morta annegata dopo essere caduta accidentalmente all’interno di una cisterna per la raccolta dell’acqua piovana, situata nel cortile della propria abitazione.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Stazione di Sarroch, intervenuti con il supporto della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari e dei rilievi tecnici del Nucleo Investigativo, l’anziana stava controllando il livello dell’acqua nella cisterna interrata, quando avrebbe perso l’equilibrio. Un malore improvviso potrebbe averle fatto perdere i sensi, facendola precipitare all’interno della struttura, dove è rimasta intrappolata senza possibilità di risalita.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco, che hanno recuperato il corpo senza vita della donna. Il medico legale ha eseguito un primo esame esterno, escludendo al momento evidenti segni di violenza. I rilievi effettuati dagli specialisti dell’Arma confermano l’ipotesi dell’incidente domestico, ma le indagini proseguono per escludere con certezza ogni altra dinamica. Come disposto dalla Procura, la salma è stata restituita ai familiari per le esequie.

