Alghero, spray urticante tra le casse dell’Eurospin: “Siete troppo vicini”

Una donna ha spruzzato spray al peperoncino in fila alla cassa: "Siete troppo vicini", avrebbe affermato dopo aver scatenato il panico

Momenti di panico all’Eurospin di via Lo Frasso ad Alghero. Come raccontato da Alguer.it, nel tardo pomeriggio di ieri una donna ha spruzzato dello spray urticante tra le persone in fila alle casse del supermercato.

Secondo le testimonianze raccolte sul posto, la donna avrebbe reagito in modo improvviso e sconcertante alle distanze ravvicinate in coda. “Sì, sono stata io, perché siete troppo vicini”, avrebbe detto mentre i clienti intorno a lei iniziavano ad accusare irritazione agli occhi, lacrimazione intensa, tosse e bruciori alla pelle.

Una commessa è stata colta da malore a causa dell’inalazione dello spray e ha avuto bisogno di cure. La responsabile, invece, è riuscita ad allontanarsi indisturbata prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che stanno ora visionando le telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze per identificare la donna e chiarire i contorni dell’accaduto.

