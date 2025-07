Shock a Cagliari, uomo ferito con colpo di pistola: indagini in corso

Il fatto è avvenuto ieri sera in via Bosco Cappuccio. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri

Paura nella serata di ieri a Cagliari dove un uomo di circa 38 anni si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu con una ferita da arma da fuoco al braccio.

Secondo quanto riferito, l’uomo sarebbe stato sparato da persone ignote mentre girava per via Bosco Cappuccio, nell’area di Is Mirrionis. Gli autori del gesto si sarebbero dati alla fuga prima di farsi riconoscere.

Immediato l’intervento da parte dei Carabinieri che si sono recati in ospedale dopo la segnalazione da parte del personale in servizio. Sentita la storia dell’uomo, si sono recati nella via indicata per svolgere delle indagini e hanno acquisito delle immagini dai sistemi di videosorveglianza.

