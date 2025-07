Cagliari supporta il Giubileo Giovani, 11 operatori comunali in missione a Roma

Sono 11, tra donne e uomini appartenenti a diversi servizi comunali, che saranno impegnati a Roma in attività di supporto e assistenza per il Giubileo dei Giovani

Il Comune di Cagliari scende in campo per il Giubileo dei Giovani 2025, in programma a Roma dal 28 luglio al 3 agosto. Questa mattina un gruppo di 11 operatori comunali, tra uomini e donne, ha preso servizio nella capitale per una missione interistituzionale. Il team fa parte della Colonna Mobile Anci ed è stato mobilitato per fornire supporto operativo e gestionale alle attività connesse alla sicurezza, all’assistenza e alla logistica dell’evento.

La squadra è composta da personale proveniente da diversi servizi del Comune – dalla Protezione Civile ai Servizi Sociali, dalla Polizia Locale all’Edilizia privata – e opererà sotto la guida di Giovanni Musu, capo missione, e del dirigente Evandro Pillosu. L’obiettivo è fornire un supporto integrato e competente durante un appuntamento che richiamerà a Roma migliaia di giovani da tutto il mondo.

“La presenza della Colonna mobile, coordinata dalla nostra Protezione civile, a Roma durante il Giubileo dei giovani testimonia l’impegno dell’Amministrazione comunale nel garantire servizi di qualità e sicurezza per le cittadine, i cittadini e i visitatori” ha sottolineato il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, esprimendo apprezzamento per l’impegno dei dipendenti coinvolti. “Questa esperienza ci consente di mettere in evidenza il livello di preparazione raggiunto e di rafforzare la nostra capacità di intervento in situazioni di emergenza”.

Il contributo della Colonna Mobile Anci non è solo un esercizio di gestione delle emergenze, ma anche una concreta opportunità di crescita professionale per chi opera nei servizi pubblici locali, oltre che una dimostrazione di quanto sia possibile fare rete tra enti e istituzioni per eventi di rilevanza internazionale.

