Villasimius, inferno di fuoco: bagnanti in fuga dalla spiaggia

Un imponente incendio sta interessando da ore la zona di Riu Trottu, a Villasimius, nelle vicinanze della suggestiva località di Punta Molentis. La colonna di fumo, visibile anche da grande distanza, ha destato preoccupazione tra residenti e turisti, in particolare tra i numerosi bagnanti che stavano trascorrendo la domenica lungo il litorale.

Le fiamme, spinte inizialmente da un forte vento di maestrale, si sono rapidamente estese nella macchia mediterranea, rendendo complesso l’intervento di contenimento. Il Corpo Forestale è già operativo in zona, supportato da mezzi aerei: un elicottero Super Puma proveniente dalla base regionale di Fenosu, che sta effettuando lanci d’acqua prelevandola direttamente dal mare, e un Canadair decollato da Olbia.

Le operazioni di spegnimento proseguiranno nelle prossime ore, mentre la Protezione civile ha fatto evacuare l’arenile. In alcuni video che stanno facendo il giro delle chat sono mostrati degli automobilisti portare i propri mezzi direttamente sulla spiaggia per salvarli dall’avanzata delle fiamme. In una delle foto diffuse sul gruppo social Incendi Meteo – Info Sardegna si vede chiaramente la coltre di fumo ben visibile anche da Porto Giunco.

