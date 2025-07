Fedez e Giulia Honegger ufficializzano la loro relazione in Sardegna

Ormai non sembrano esserci ulteriori dubbi: Fedez e Giulia Honegger hanno pressoché ufficializzato la loro relazione, mentre si trovano in vacanza in Sardegna.

Il cantante e la giovane stilista milanese infatti hanno condiviso sui social diversi scatti insieme durante queste vacanze nell’Isola. In uno di questi si vedono i due formare un cuore con le mani, mentre l’altro è un video che ritrae la ragazza giocare con una console accanto al cantante.

Per tantissimi questo è servito come dimostrazione della storia d’amore tra i due e in effetti dopo le tante voci che si sono susseguite in queste settimane, appare una conferma piuttosto lampante.

