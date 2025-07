Quartucciu, brutto incidente sulla 125: scontro tra 3 mezzi, 19enne in codice...

Tre mezzi si sono scontrati tra loro mentre stavano percorrendo la nuova strada statale 125 nel territorio di Quartucciu.

Si tratta di due auto e di un furgone. A riportare le conseguenze peggiori sono state due ragazze che si trovavano all’interno di una delle due auto.

Una 19enne è stata trasportata in ospedale con l’elisoccorso in codice rosso e si trova attualmente al Brotzu. Codice giallo invece per l’amica di 24 anni che era con lei.

