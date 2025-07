Incendio Punta Molentis, caccia al responsabile: intercettata un’auto

Il Corpo Forestale della Regione Sardegna è al lavoro per fare chiarezza sulle cause del vasto incendio che domenica ha flagellato la zona boschiva di Punta Molentis, a Villasimius. Il rogo ha provocato danni ingenti, distruggendo decine di auto e causando momenti di grande apprensione tra i turisti, con centinaia di bagnanti bloccati sulla spiaggia che sono stati soccorsi via mare e terra da Guardia Costiera, 118, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine.

Al momento, gli investigatori mantengono il massimo riserbo sulle ipotesi. Diverse piste sono al vaglio, e tra queste, non si esclude l’eventuale origine dolosa. L’attenzione degli inquirenti è rivolta anche alla segnalazione di un’auto sospetta che sarebbe stata vista allontanarsi dall’area poco prima o durante lo sviluppo delle fiamme.

Le indagini proseguono per accertare con precisione la dinamica e le responsabilità di un evento che ha duramente colpito uno dei gioielli naturalistici della Sardegna.

