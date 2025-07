Allarme a Siligo, allevatore di 69 anni scomparso nel nulla

Scatta l’allarme a Siligo per la scomparsa di un uomo di 69 anni, un allevatore originario di Orune, di cui non si hanno notizie da quasi 24 ore. L’uomo si è allontanato nella notte tra domenica e lunedì dalla sua abitazione e non ha fatto più rientro, destando forte preoccupazione nella famiglia.

Le ricerche, coordinate dalla Prefettura di Sassari, sono partite nella giornata di ieri con un massiccio dispiegamento di forze. Sul campo sono impegnati i Carabinieri della Compagnia di Bonorva e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, i Vigili del Fuoco di Sassari, il Soccorso Alpino di Sassari e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nuoro, supportati dalle Compagnie Barracellari di Banari e Bessude.

Un primo indizio è emerso con il ritrovamento dell’auto dell’uomo all’interno dell’azienda agricola di famiglia, dove vengono allevate pecore, situata ai piedi del Monte Santo. Le operazioni di ricerca si concentrano ora in quest’area, nella speranza di ritrovare l’anziano allevatore.

