Febbre del Nilo a Oristano, restano gravi le condizioni del 72enne ricoverato

Permangono gravi le condizioni del 72enne ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Martino di Oristano a causa della Febbre del Nilo. L’uomo, costantemente monitorato, presenta patologie pregresse che complicano notevolmente il suo quadro clinico, come reso noto ieri dall’ASL.

In mattinata, gli addetti del Servizio di Disinfestazione dell’Amministrazione provinciale sono stati avvistati in azione nella zona di via Diaz, area di residenza dell’uomo. I protocolli sanitari, infatti, prevedono controlli a tappeto e interventi di disinfestazione nel raggio di alcune centinaia di metri dall’abitazione del paziente, al fine di individuare ed eliminare eventuali colonie di zanzare.

La Febbre del Nilo, lo ricordiamo, si trasmette attraverso la puntura di zanzare infette, rendendo cruciale la bonifica delle aree a rischio per prevenire ulteriori contagi.

