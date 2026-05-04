Strada statale 131, da domani traffico limitato nella galleria “Santu Antinu”

Interventi tecnici sulla rete stradale sarda comporteranno imminenti restrizioni al traffico. Per permettere le operazioni di “istallazione di un pannello a messaggio variabile nella galleria ‘Santu Antinu’”, sono state disposte specifiche limitazioni sulla strada statale 131 “Diramazione Centrale Nuorese”, nel territorio comunale di Sedilo, in provincia di Oristano.

Il piano d’intervento scatterà dalle ore 21:00 di domani e resterà in vigore fino alle ore 6:00 di venerdì 8 maggio. Durante questa fascia oraria, è prevista la chiusura totale e temporanea del tunnel in entrambi i sensi di marcia. La circolazione sarà interdetta nel tratto compreso tra gli svincoli nord e sud di Sedilo, precisamente tra il km 13,350 e il km 15,900.

Le autorità hanno predisposto percorsi alternativi differenziati:

Mezzi leggeri: saranno indirizzati attraverso apposita segnaletica sulla viabilità urbana di Sedilo tra i due svincoli.

Mezzi pesanti (altezza > 4m o larghezza > 2,50m):

Verso Nuoro: deviazione ad Abbasanta (km 0) verso la SS 131 “Carlo Felice” fino a Birori, con successivo innesto sulla SS 129 e rientro sulla Dcn al km 42,100.

Verso Cagliari/Oristano: uscita obbligatoria allo svincolo per Macomer (km 42,100), transito sulla SS 129 e rientro sulla “Carlo Felice” a Birori (km 142,400).

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