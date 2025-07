Incendio Punta Molentis, Giagoni: “Necessario rafforzare la prevenzione”

L’onorevole Dario Giagoni ha presentato un’interrogazione parlamentare alla Camera dei Deputati rivolta ai Ministri competenti relativa al devastante incendio di Punta Molentis.

Più di 100 ettari di bosco sono andati distrutti, i bagnanti hanno dovuto mettersi in salvo sia via terra che via mare e diversi veicoli sono stati inceneriti.

“Benché i danni ufficiali siano ancora in fase di quantificazione – scrive il Deputato – si solleva con urgenza il problema delle responsabilità e delle coperture assicurative, soprattutto per le vetture ridotte a scheletri fumanti dall’azione criminale”.

“L’episodio – afferma Giagoni – ha evidenziato la necessità di rafforzare le misure di prevenzione e sicurezza, anche in considerazione del fatto che molte aree di sosta in prossimità di zone boschive e verdi sono spesso soggette a parcheggi abusivi, spesso non soggetti a controlli adeguati”.

Giagoni inoltre aggiunge: “Non solo, ho chiesto con forza di prevedere di incrementare l’organico del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri (NOE) in Sardegna, per garantire controlli più efficaci sul territorio regionale, soprattutto durante la stagione estiva e degli incendi. L’obiettivo è promuovere un sistema più efficace di prevenzione e tutela ambientale, garantendo la sicurezza di cittadini, turisti e patrimonio naturale della Sardegna”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it