Olbia, molestie del padrone di casa verso una donna: lei denuncia via social

Una turista straniera ha denunciato sui social molestie e minacce di sfratto ricevute da dal proprietario di casa a Olbia

Una vacanza trasformata in un incubo. È quanto denunciato pubblicamente da una giovane turista straniera che aveva scelto Olbia come meta per un soggiorno programmato dal 5 al 15 aprile. La donna, che alloggiava in una struttura nel centro della città gallurese, ha deciso di affidare ai social network il racconto della sua brutta esperienza, documentando quelli che descrive come approcci inappropriati e molestie subite da parte dell’host.

Secondo la testimonianza della vittima, il proprietario dell’alloggio avrebbe tentato ripetutamente di scavalcare il rapporto professionale con approcci insistenti via chat, di cui la giovane ha pubblicato alcuni screenshot a corredo del suo racconto. La situazione sarebbe precipitata nel momento in cui la turista ha opposto un netto rifiuto alle avances: a quel punto, l’uomo avrebbe preteso che lei lasciasse l’abitazione con estrema urgenza, ben prima della scadenza naturale della prenotazione, intimandole di andarsene immediatamente.

Il caso ha sollevato un’ondata di sdegno sui canali social, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza dei soggiorni in affitto breve e sulla tutela dei viaggiatori, specialmente se donne e sole. La denuncia, che riporta dettagli precisi sulla zona e sulle modalità del presunto ricatto, mette in luce il rischio di ritorsioni da parte di proprietari che abusano della propria posizione. Non è escluso che la vicenda possa avere ora un seguito giudiziario qualora la giovane decida di formalizzare le accuse davanti alle autorità competenti.

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