San Pantaleo, brutto scontro tra auto e mezzo pesante: feriti trasportati in ospedale

Scontro frontale-laterale tra un mezzo pesante e un'auto alle porte di San Pantaleo. Due feriti trasportati all'ospedale di Olbia. Intervento di 118 e Vigili del Fuoco

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, 16 aprile, alle porte di San Pantaleo, nel comune di Olbia. Per cause ancora in corso di accertamento, un mezzo pesante e un’autovettura che procedevano in direzioni opposte si sono scontrati violentemente lungo la carreggiata. L’allarme è scattato immediatamente, mobilitando i soccorsi per assistere le persone coinvolte e mettere in sicurezza il tratto stradale interessato dal sinistro.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Olbia, che hanno lavorato intensamente per mettere in sicurezza i veicoli ed eliminare ogni rischio residuo, come eventuali perdite di liquidi infiammabili, provvedendo alla successiva bonifica dell’area. I due occupanti dei mezzi sono stati presi in carico dal personale sanitario del 118. Dopo le prime cure prestate sul posto, entrambi i feriti sono stati trasferiti a bordo delle ambulanze presso l’ospedale Giovanni Paolo II per accertamenti clinici approfonditi; le loro condizioni non dovrebbero essere critiche.

I rilievi di legge sono stati affidati alla Polizia Locale di Olbia, che ha provveduto a ricostruire la dinamica dell’impatto e a gestire i pesanti rallentamenti alla viabilità. Il traffico nella zona ha subito forti disagi, con lunghe code in entrambe le direzioni, fino alla completa rimozione dei mezzi incidentati e al ripristino del normale manto stradale. Solo nel corso della tarda mattinata la circolazione è tornata alla regolare fluidità.

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