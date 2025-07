Tragedia a Capoterra, è morto l’operaio caduto da 6 metri: aveva 40 anni

È morto l’operaio che era caduto da circa 6 metri di altezza in un cantiere della nuova strada statale 195.

La vittima è Michele Fuedda, di 40 anni residente a Pula. L’uomo era stato trasportato in ospedale, al Brotzu, in codice rosso e le sue condizioni erano state definite critiche fin da subito. L’uomo era dipendente di una ditta in subappalto e mentre era al lavoro è caduto da una griglia di congiunzione

Nel pomeriggio è poi arrivata la triste comunicazione: il suo cuore ha cessato di battere. Intanto i Carabinieri proseguono nelle indagini, coadiuvati dalla Polizia locale e dal personale dello Spresal.

Anche l’Anas ha voluto mandare un messaggio di cordoglio per la scomparsa dell’uomo, che stava lavorando ad un cavalcavia: “Anas esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia e ha già avviato tutte le procedure previste in stretta collaborazione con le autorità competenti, al fine di chiarire la dinamica dell’incidente”.

