Cagliari, aggressioni e sangue alla Marina: arrestati due minorenni

Due minorenni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato e collocati in una comunità a seguito di un’indagine condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Cagliari. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni su richiesta della Procura.

I due giovani, in concorso con tre maggiorenni già arrestati lo scorso 30 giugno, sono ritenuti responsabili di rapina aggravata, lesioni personali aggravate e danneggiamento. Gli episodi di violenza si sono verificati nella notte del 9 marzo 2025 nel centro di Cagliari.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo ha aggredito un giovane in piazza Sant’Eulalia con calci, pugni e un manganello telescopico, rubandogli una collanina d’oro e provocandogli ferite giudicate guaribili in 30 giorni. Poco dopo, lo stesso gruppo ha aggredito due clienti in un locale di via Barcellona, causando lesioni e gravi danni agli arredi.

L’operato della Polizia è stato determinante per l’identificazione degli aggressori. L’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, le testimonianze delle vittime e dei testimoni, insieme ai successivi riconoscimenti fotografici, hanno permesso di raccogliere gravi elementi di responsabilità a carico degli autori.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it