Sanità Sardegna, accordo Regione-sindacati | Piga: “Che sia davvero cambio di passo”

Il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia ha commentato l'esito dell'incontro avvenuto questa mattina: "L'auspicio è che le parole della Todde non siano solo di circostanza"

Il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia Fausto Piga ha commentato, attraverso un comunicato, l’esito dell’accordo tra la Regione e i sindacati per la sanità, che mira ad affrontare le criticità del settore.

“Dopo un anno e mezzo di ritardi in cui tutti i problemi della sanità sono peggiorati oggi è arrivato il mea culpa della Presidente Todde – afferma Piga – ci auguriamo davvero che possa essere l’inizio di un cambio di passo perché mai come ora la sanità sarda si trova sull’orlo di un baratro”.

“Siamo mesi che denunciamo pressapochismo, improvvisazione e caos – ha proseguito – ora ad ammetterlo è la stessa Governatrice che ha dichiarato: stavamo cercando il modo per procedere, l’abbiamo fatto in maniera disordinata, questo passaggio ci dà un metodo e un modo ordinato per trovare soluzioni”.

“Un anno e mezzo buttato alle ortiche tra slogan e annunci roboanti – conclude Piga – la propaganda farà prendere like sui social, ma di certo non cura persone, l’auspicio è che le parole della Todde non siano solo di circostanza o lacrime di coccodrillo”.

