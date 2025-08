L'attaccante sembrava ad un passo dal vestire la maglia rossoblù, ora Cagliari e Inter si aggiorneranno nuovamente per trovare un accordo

Cagliari, frenata per Esposito: cambiano le condizioni della trattativa

Sebastiano Esposito sembrava ormai vicinissimo al Cagliari ma, nelle ultime ore, si è registrata una leggera frenata nella trattativa con l’Inter proprietaria del cartellino.

Il club nerazzurro aveva abbassato le richieste che inizialmente erano di 6 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo, chiedendo ai rossoblù 4 milioni di euro e il 50% sulla futura rivendita.

La risposta del Cagliari è stata quella di ridurre la parte fissa a circa 3 milioni di euro e aggiungere alcuni bonus. L’Inter, per ora, non ha accettato questa nuova proposta rossoblù e dunque la trattativa prosegue per trovare un accordo definitivo tra le parti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it