Arrestato all’estero un 34enne di Carbonia, condannato per violenza di gruppo

Si è conclusa nel Regno Unito la latitanza di un 34enne originario di Carbonia, arrestato lo scorso 31 luglio su segnalazione delle autorità italiane. L’uomo era destinatario di un mandato d’arresto emesso dalla Procura della Repubblica di Cagliari in esecuzione di una sentenza definitiva a 7 anni e 6 mesi di reclusione per la sua partecipazione a un grave episodio di violenza sessuale di gruppo, avvenuto nel capoluogo sardo ai danni di una turista.

Il soggetto era riuscito a rendersi irreperibile da tempo, ma le indagini condotte dal Nucleo Investigativo – Squadra Catturandi dei Carabinieri di Cagliari hanno consentito la sua localizzazione all’estero. A seguito delle attività investigative, è stato attivato il canale di cooperazione internazionale che ha portato le autorità britanniche all’esecuzione del provvedimento restrittivo. L’iter per l’estradizione del 34enne in Italia è ora in corso.

