Cagliari, confermata anche per domani l’allerta per rischio incendi

Proseguirà anche per la giornata di domani, 7 agosto, l’allerta arancione per rischio incendi nell’area del comune di Cagliari.

A diffondere l’avviso è stata la stessa amministrazione, attraverso un comunicato sul proprio sito: “Confermata l’allerta di codice arancione per rischio incendi (pericolosità alta) nel territorio di Cagliari anche per la giornata di domani, giovedì 7 agosto 2025, come comunicato dalla Protezione civile regionale con il bollettino odierno”.

Il comune invita pertanto tutti i cittadini alla massima prudenza e ad utilizzare tutte le precauzioni necessarie.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it