Allarme a Nuoro, trovato materiale radioattivo tra i rifiuti

A Nuoro è scattato l’allarme per il ritrovamento di materiale radioattivo tra i rifiuti indifferenziati prelevati nell’area delle zone 1 e 2 della città.

Secondo quanto comunicato, si tratterebbe di residui relativi a trattamenti oncologici. L’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti ha voluto ribadire che per questo tipo di oggetti ci sono delle modalità specifiche di smaltimento.

Per questo motivo ha invitato i cittadini a consultare la Asl per avere tutte le informazioni, in modo anche da poter garantire la sicurezza degli operatori impegnati nello smaltimento, oltre alla salvaguardia dell’ambiente.

