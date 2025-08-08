Arzachena, scontro frontale sulla 125: 6 persone coinvolte, in 4 in ospedale

Grave incidente stradale all’alba sulla Strada Statale 125, al chilometro 336 in territorio di Arzachena, dove 2 automobili si sono scontrate frontalmente poco dopo le 4 del mattino. L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato il ferimento di 6 persone.

A riportare le conseguenze più gravi sono stati i 4 occupanti di una delle vetture, tutti trasportati in ospedale dal personale del 118, intervenuto sul posto con 3 ambulanze. Ferite più lievi, invece, per i 2 passeggeri dell’altra auto coinvolta.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco di Arzachena, che ha messo in sicurezza i veicoli e l’area, consentendo ai soccorritori di operare in sicurezza. Presenti anche i Carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.

