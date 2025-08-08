Omicidio a Buddusò, soccorritore del 118 ucciso a colpi di pistola

Tragedia nella notte a Buddusò, dove un uomo è stato assassinato all’interno della sede dell’associazione del 118 Intervol. La vittima, Marco Pusceddu di 51 anni, soccorritore e residente a Cagliari, è stata raggiunta da diversi colpi di pistola esplosi da un individuo che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe fatto irruzione nei locali chiedendo espressamente di lui.

L’aggressore, dopo aver aperto il fuoco, si è dato immediatamente alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. L’episodio è avvenuto intorno alle 23 e, nonostante i tentativi disperati di rianimazione, per Pusceddu non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo del delitto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo operativo di Ozieri e del comando provinciale di Sassari, che conducono le indagini per omicidio volontario. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando ogni elemento utile a identificare e rintracciare il responsabile.

